Хакеры получили доступ к данным около 100 млн заявок клиентов на кредитные карты американской банковской холдинговой компании Capital One Financial Corporation, говорится в релизе компании.

Как сообщила компания, взломщику удалось получить доступ к номерам социального страхования около 140 тыс. клиентов компании, однако ни номера кредитных карт, ни учетные данные пользователей для входа в систему не стали доступны хакерам. Отмечается, что в результате взлома системы хакер получил данные «вероятно, десятков миллионов заявок и приблизительно 80 тысяч номеров банковских счетов».

Компания отметила, что рассчитывает потратить в связи с инцидентом от 100 до 150 млн долларов. Деньги будут направлены на уведомление клиентов, техническую поддержку и юридические расходы.

По данным Washington Post, ФБР уже задержало подозреваемую по этому делу. Отмечается, что ей оказалась жительница Сиэтла Пейдж Томпсон, против которой были выдвинуты обвинения в компьютерном мошенничестве. Томпспон, по данным офиса федерального прокурора по Западному округу штата Вашингтон находится под стражей. Ей грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 250 тыс. долларов.

«Хотя я рад, что преступник был пойман, я глубоко сожалею о том, что произошло. Я искренне извиняюсь за беспокойство, которое этот инцидент вызывал у пострадавших, и я полон решимости все исправить», — заявил председатель и исполнительный директор Capital One Ричард Фэйрбэнк.

По данным издания, взлом базы данных Capital One является «одним из крупнейших взломов базы данных, когда-либо случавшихся с финансовыми компаниями».