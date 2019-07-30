Глава Сбербанка Герман Греф попросил президента России Владимира Путина поддержать Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюменской области, сообщает РБК . Письмо от 18 июля опубликовал телеграм-канал «Зеленый Змий».

Антипинский НПЗ мощностью около 9 млн т 14 лет строил Дмитрий Мазуров с партнерами в основном на кредиты Сбербанка, последние установки были сданы осенью прошлого года. Сейчас, по оценкам гендиректора завода, долг Антипинского перед Сбербанком — 3,2 млрд долларов, поручительства перед другими кредиторами — около 600 млн долларов. По данным Грефа, суммарный объем долгов — около 5 млрд долларов. «Изменившиеся налоговые условия и текущая конъюнктура не позволяют обслуживать задолженность», пишет Греф. Финансовые проблемы уже дважды приводили к остановке работы предприятия, последняя продлилась более трех месяцев и вызвала «существенную озабоченность в социальном и техническом плане».

Греф просит президента согласовать две меры поддержки.

Первая — повысить так называемый логистический коэффициент с 1,1 до 1,5 (на этот коэффициент умножается сумма обратного акциза на нефть, который заводы получают по действующей налоговой системе). Если логистический коэффициент для Антипинского НПЗ будет увеличен до 1,5 то в текущих ценовых условиях и при полной загрузке в 2024 году завод сможет дополнительно получать 12 млрд рублей в год, подсчитали эксперты.

Вторая мера поддержки — изменить условия лицензий на месторождения в Бузулукском бору, согласно которым нефть должна направляться на переработку на заводе. Но отсутствие реверсных нефтепроводов не позволяют наладить эффективную логистику сырья, пишет Греф и просит разрешить своп-поставки нефти. Это позволит избежать экономических потерь в 100-120 млн долларов в год, оценивает глава Сбербанка.