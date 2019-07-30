Сбербанк сдает свои позиции на рынке банковских услуг, считают аналитики.
Крупнейший банк страны, Сбербанк, постепенно сдает свои позиции на рынке банковских услуг, что может негативно сказаться на стоимости его акций.
Доля Сбербанка на рынке вкладов в России в первом полугодии 2019 года сократилась на 0,5 процентного пункта и составила 44,6%, указывает аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. По его мнению, судя по показателям ставок, Сбербанк отказался от борьбы за клиента: максимальная ставка по трехлетним вкладам у лидера российского банковского сектора около 5% против 7—8,5% у других банков из топ-20. Аналитик считает, что текущая динамика вкладов существенно ограничивает потенциал наращивания объема кредитования Сбербанка.
В ближайшее время Сбербанк должен отчитаться по МСФО за II квартал 2019 года. Чистый процентный и комиссионный доход банка прогнозируется на уровне 490 млрд рублей (-5% г/г). Рынок ожидает восстановления показателя чистого процентного и комиссионного дохода банка на уровне 541 млрд рублей (-0,1% г/г). Между тем, полагает Осин, текущая динамика объемов кредитования и депозитов ставит под сомнение реалистичность данного прогноза.
«В отсутствие значимых новостей, способных поддержать уверенность игроков в улучшении динамики показателей «Сбера» во втором полугодии, его акции, возможно, продолжат терять позиции по отношению к бумагам ВТБ и «Газпрома», которые являются сейчас ключевыми конкурентами акциям Сбербанка в качестве индексной бумаги российского рынка», — написал он в комментарии.
Нет комментариев