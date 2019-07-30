Финляндия предлагает странам ЕС официально определить в совместном заявлении предстоящей осенью благополучие и благосостояние граждан в качестве потенциального источника экономического роста и поддержания стабильности в Европе, сообщили во вторник РИА Новости в финском председательстве.



«Председательствующая в Совете ЕС Финляндия хочет, чтобы лица, принимающие решения в ЕС, признали, что благополучие людей является необходимым условием экономического роста и социально-экономической стабильности», — говорится в материалах.

По мнению чиновников в Хельсинки, которые в течение полугодового периода будут отвечать за координацию европейских инициатив в социально-экономической сфере, «благополучие означает, что у граждан лучше здоровье, они более инновационны и продуктивны, работают и платят налоги», что само по себе является источником экономического роста.

«Политика благополучия и экономическая политика должны идти рука об руку», — считает финское председательство, отмечая выгоды таких мер даже в ситуации старения населения Европы. По оценкам ЕК, доля людей в возрасте 65 лет и старше в населении увеличится с нынешних 17,4% до 29,5% к 2060 году, в то время как численность населения трудоспособного возраста уменьшается. «Благополучие стареющего населения сдерживает рост расходов на здравоохранение и социальное обеспечение», — отмечается в сообщении.

Значения для благополучия имеют и возможности трудоустройства для женского населения. «Создание более широких возможностей для трудоустройства женщин и оказание помощи людям в совмещении работы и частной жизни являются ключевыми целями устойчивого экономического роста. Стоимость более низкого уровня занятости женщин оценивается примерно в 2,8% ВВП ЕС. Более высокий уровень гендерного равенства повысит ВВП на 6,1—9,6% к 2050 году, по данным Европейского института гендерного равенства», — поясняют в финском председательстве.



Чиновники полагают, что вкладываться в благополучие «имеет смысл с экономической точки зрения даже во времена экономического спада», так как инвестиции в образование и профессиональную подготовку дают «значительный импульс экономическому росту», а эффективные профилактические медицинские услуги «окупаются многократно».

В настоящее время профилактические услуги составляют лишь 3% бюджетов здравоохранения в ЕС, в то время как лечебные услуги составляют 97%. «В этом контексте Финляндия предлагает Совету ЕС принять заключения по экономике благополучия в октябре. Они будут включать рекомендации в отношении мер для государств-членов ЕС и комиссии», — сообщило председательство.

«Мы должны определить важность политики и схем, которые способствуют благосостоянию людей для достижения устойчивого экономического роста и стабильности», — подчеркивается в документе.