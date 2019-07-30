Среди основных целей конкурса — выявление и публичное признание лучших профессионалов отрасли (TOP-100), определение лучших в России организаций в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений по совокупности оцениваемых факторов.

Уникальность рейтинга TOP-COMM заключается в том, что он основывается на фактологических данных, предоставляемых самими участниками. Жюри конкурса оценивало претендентов по специальным анкетам, состоящим более чем из 100 вопросов. Елена Кандинер уже в четвертый раз вошла в число лучших профессионалов отрасли.