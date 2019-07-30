Член Наблюдательного совета и руководитель Департамента маркетинга, рекламы и PR Банка «Кубань Кредит» Елена Кандинер заняла 44 место в VI Всероссийском рейтинге директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям «TOP-COMM 2019» (в 2018 году — 54 место).
Среди основных целей конкурса — выявление и публичное признание лучших профессионалов отрасли (TOP-100), определение лучших в России организаций в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений по совокупности оцениваемых факторов.
Уникальность рейтинга TOP-COMM заключается в том, что он основывается на фактологических данных, предоставляемых самими участниками. Жюри конкурса оценивало претендентов по специальным анкетам, состоящим более чем из 100 вопросов. Елена Кандинер уже в четвертый раз вошла в число лучших профессионалов отрасли.
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