Бывший совладелец банка «Донинвест» Александр Григорьев подал жалобу на определение Арбитражного суда Ростовской области о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка, говорится в материалах суда.



Заявитель обжаловал в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 13 июля. Тогда суд привлек к ответственности Григорьева, председателя правления «Донинвеста» Аллу Калитванскую и ее первого заместителя Светлану Гуленкову. Суд приостановил рассмотрение заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в части определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами банка.

В то же время арбитраж отказал в требовании о привлечении к ответственности еще 14 менеджеров организации.

Арбитражный суд Ростовской области 16 декабря 2014 года удовлетворил заявление Центрального банка РФ о признании банка «Донинвест» несостоятельным (банкротом).

Уголовное дело в отношении бывшего совладельца банков «Западный» и «Донинвест» Александра Григорьева о хищении из кредитных учреждений свыше 2,18 млрд рублей с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, сообщила в ноябре 2017 года пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Сообщается, что другими фигурантами данного дела являются Калитванская, Гуленкова, вице-президент «Донинвеста» Денис Волчков, а также Оксана Ермакова и Ринат Юсупов. В зависимости от степени участия каждый из них обвиняется в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве и присвоении.

По версии следствия, в 2013—2014 годах в Москве и Ростове-на-Дону фигуранты дела с помощью поддельных документов оформляли заведомо невозвратные кредиты юридическим лицам, зарегистрированным на подставных людей. Кроме того, обвиняемые незаконно продали не принадлежащее им здание в Симферополе. В результате банкам «Западный» и «Донинвест» причинен ущерб в размере более 2,18 млрд рублей. В целях обеспечения возмещения вреда наложен арест на имущество стоимостью свыше 2,52 млрд рублей.