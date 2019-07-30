Банк России представил обзор деятельности банковских платежных агентов, платежных агентов и организаций федеральной почтовой связи по оказанию платежных услуг в 2018 году .

Банковские платежные агенты (БПА) в 2018 году совершили 635,7 млн операций на общую сумму 1 трлн 597,3 млрд рублей. Как поясняется в докладе, БПА привлекаются операторами по переводу денежных средств (ОПДС) для участия в оказании услуг по переводу денежных средств в пользу физических лиц, в целях погашения кредитов, оплаты коммунальных услуг, услуг операторов сотовой связи, телекоммуникационных услуг (телевидение и Интернет), осуществления платежей в бюджет, пополнения электронных кошельков, оплаты товаров и иных услуг, а также в целях выдачи физическим лицам банковских карт, эмитированных данными ОПДС.

Наибольшее количество операций (35,5%) совершено в целях оплаты услуг операторов сотовой связи, наибольший объем (39,5%) — в целях погашения кредита. В 2017 году наибольшее количество операций также было совершено в целях оплаты услуг операторов сотовой связи, а наибольший объем — в целях перевода денежных средств в пользу физлиц.

В течение 2018 года БПА выдали физическим лицам 7,9 млн банковских карт , эмитированных привлекшими их кредитными организациями; 99,6% составили предоплаченные карты.

В платежной инфраструктуре БПА в 2018 году по‑прежнему преобладают банкоматы (301,1 тыс. единиц, или 62,2% от общей инфраструктуры БПА). Вместе с тем больше всего операций БПА по количеству (53,6%) и объему (84%) совершено через кассы.

Платежные агенты (ПА) в 2018 году совершили 1 млрд 398,5 млн операций по приему платежей физлиц на общую сумму 1 трлн 16,5 млрд рублей. Деятельность ПА связана с приемом платежей в целях оплаты коммунальных услуг, услуг сотовой связи, телевидения, Интернета, а также в целях оплаты товаров и иных услуг.

Наибольшее количество операций (47,4%) приходилось на прием платежей за сотовую связь, наибольший объем (61,3%) — за коммунальные услуги. В 2017 году наибольшую долю по количеству и объему составили операции ПА по приему платежей в целях оплаты услуг операторов сотовой связи.

«Изменение структуры операций ПА в части снижения доли операций (как по количеству, так и по объему) в целях оплаты услуг операторов сотовой связи, повышения доли операций (по объему) в целях оплаты коммунальных услуг обусловлено, соответственно, приоритетным развитием сферы безналичных платежей с использованием мобильных сервисов кредитных организаций и увеличением стоимости коммунальных услуг в связи с включением в структуру оплаты расходов на капитальный ремонт жилых помещений», — поясняют в ЦБ.

В платежной инфраструктуре ПА по‑прежнему преобладают платежные терминалы (278,5 тыс. единиц, или 79,5% от общей инфраструктуры ПА), через которые в 2018 году совершено 62,1% операций ПА. Наибольший объем операций (67,6%) совершен через кассы ПА.

В 2018 году общее количество отделений ФГУП «Почта России» составило 42,4 тыс., в том числе 38,2 тыс. оказывали платежные услуги.

За отчетный год было совершено 50,8 млн почтовых переводов на общую сумму 198,6 млрд рублей, что ниже показателей 2017 года на 3,2% и 3,9% соответственно. Подавляющее большинство почтовых переводов, как и годом ранее, было осуществлено в пределах РФ. Преобладали почтовые переводы физлиц в пользу юридических лиц.

Кроме того, в 2018 году Почта России провела 76,4 млн операций в качестве БПА на 49,2 млрд рублей, что превышает показатели 2017 года на 28,4 и 26,8% соответственно. Структура таких операций не изменилась: наибольшее количество и объем приходились на оплату коммунальных услуг.

В качестве ПА Почта России приняла 388,5 млн платежей физических лиц на сумму 305,4 млрд рублей, что ниже показателей 2017 года на 10,6% и 8,1% соответственно. Наибольшее количество и объем также пришлись на оплату коммунальных услуг, как и год назад.

В целом структура платежных услуг, оказанных Почтой России, сохранилась: наибольшую долю как по количеству (75,3% в 2018 году, 79,5% в 2017-м), так и по объему (55,2% в 2018-м, 57,5% годом ранее) составили операции по приему платежей в качестве платежного агента.



Аналогичную статистику ЦБ представил по ФГУП «Почта Крыма» (552 отделения).

