Кассовые работники торговых организаций с 30 июля смогут пройти дистанционное обучение по специальной программе ЦБ по темам «Подлинность банкнот и монет Банка России» и «Платежеспособность банкнот и монет Банка России». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«В программе учебного курса — актуальная информация, необходимая кассирам для профессиональной работы с наличными деньгами, включающая сведения об оформлении и защитных признаках банкнот, способах их проверки, а также о платежеспособности денежных знаков Банка России», — отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ.

Программа предусматривает самостоятельное изучение работниками предложенных материалов, а затем дистанционное тестирование. Кассиры, успешно прошедшие тестирование, получат именной сертификат и специальный отличительный знак, подтверждающий прохождение обучения.

Обучение и тестирование проводятся бесплатно. Учебный курс доступен на сайте Университета Банка России.



«Программа успешно прошла апробацию в пилотных группах кассовых работников и получила положительные отзывы участников», — подчеркивают в ЦБ.