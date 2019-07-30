Банк «Восточный» на фоне конфликта акционеров увеличил заимствования у Федерального казначейства — в банке растут срочные средства госкомпаний, следует из его отчетности: с 217,7 млн рублей на 1 января до 26 млрд рублей на 1 июля, сообщают «Ведомости» .

Это репо с Федеральным казначейством под залог ОФЗ, объяснил представитель «Восточного»: банк привлекал средства для фондирования портфеля ценных бумаг и эти сделки заменили банку репо с другими рыночными контрагентами, так как их условия на тот момент были выгоднее.

На 26 июля репо с казначейством на срок от 31 до 180 дней составляло 22 млрд рублей, уточнил представитель банка; за январь – июнь обязательства «Восточного» перед банками сократились с 23,4 млрд до 6,4 млрд рублей, говорится в отчетности; кроме снижения привлеченных межбанковских кредитов (МБК) на 17 млрд рублей у «Восточного» с начала года сократились текущие счета клиентов на 5 млрд рублей, а депозиты физлиц – еще на 13 млрд рублей, перечисляет аналитик Fitch Александр Данилов.

Вероятно, что «Восточному» действительно выгоднее занять по репо у казначейства, замечает собеседник «Ведомостей»: на последних аукционах ставка на привлечение денег на 90 дней с учетом отчислений в фонд обязательного резервирования составляла около 6,8% – примерно столько же или даже чуть меньше, чем на рынке МБК.

По словам экспертов, если банк занимает деньги посредством репо, то к нему минимален набор требований, ведь заем обеспечен залогом ОФЗ, в том числе из-за этого по репо нет лимитов; на 26 июля банки должны были Федеральному казначейству по сделкам репо 137 млрд рублей.