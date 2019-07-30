Банк России проводит выставку фотографий, посвященную 250-летию с момента появления первых российских бумажных денег. Экспозиция откроется 1 августа в Москве на улице Арбат, уточняется в сообщении пресс-службы ЦБ.

На 30 фотографиях представлены образцы бумажных денег из собрания Музея Банка России. «Купюры отражают особенности разных исторических эпох через отношение к оформлению и способам изготовления денег. Завершают выставку современные банкноты, демонстрирующие технологические достижения наших дней», — отмечают в ЦБ.

Посетить экспозицию можно до 30 августа 2019 года.



Кроме того, на Тверском бульваре 1 августа начнет работу другая выставка Банка России — «Дом для банка» , которая впервые прошла в апреле этого года. В экспозиции представлены фотографии являющихся памятниками истории и культуры зданий, в которых в настоящее время располагаются учреждения Банка России. Выставка на Тверском бульваре также продлится до 30 августа.