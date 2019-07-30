По итогам первого полугодия 2019 года 47 из 100 крупнейших розничных банков понизили ставки по вкладам , в 39 банках ставки повысились, а в 14 — остались неизменными. Об этом говорится в подготовленном Агентством по страхованию вкладов обзоре «Анализ рынка вкладов в первом полугодии 2019 года» .

Средние процентные ставки по рублевым годовым вкладам в размере 1 млн рублей остались на прежнем уровне — 7,1%. При этом соответствующий средний уровень ставок, взвешенных по объему вкладов, уменьшился с начала года на 0,6 процентного пункта, составив 6,5% годовых.

Объем средств населения в банках на 1 июля 2019 года составил 28 трлн 982,5 млрд рублей. В относительном выражении рост объема вкладов физических лиц в первом полугодии составил 4,1% (годом ранее — 2,5%).

Общий объем застрахованных депозитов в банках на 1 июля 2019 года достиг 32 трлн 508,8 млрд рублей (плюс 3,1% против плюс 2,7% в первом полугодии 2018-го). В том числе объем застрахованных вкладов населения составил 28 трлн 886,8 млрд рублей (плюс 4,6% с начала года), застрахованных вкладов индивидуальных предпринимателей — 604,6 млрд (плюс 3,4%), застрахованных депозитов малых предприятий — 3 трлн 17,4 млрд (минус 8,3% с начала года как результат оттока средств в I квартале и небольшого притока во II квартале).

В первом полугодии 2019 года наибольший прирост показали вклады физических лиц с диапазоном сумм от 1 млн до 1,4 млн рублей: плюс 5,5% по сумме и плюс 5,4% по количеству счетов. Вклады в сумме от 100 тыс. до 1 млн и от 1,4 млн до 3 млн рублей показали прирост на 3,9% по сумме и на 3,1% и 3,5% по количеству счетов соответственно. Динамика сбережений с суммой свыше 3 млн рублей — плюс 0,4% по сумме и плюс 4,4% по количеству счетов. Вклады в сумме до 100 тыс. рублей показали отрицательную динамику по объему (минус 5,1%), но положительную по количеству (плюс 1,5%).

В результате доля вкладов в размере от 1 млн до 1,4 млн рублей увеличилась за полгода с 11,9% до 12,3%, от 100 тыс. до 1 млн рублей — с 36,2% до 36,8%. Доля вкладов в сумме от 1,4 млн до 3 млн рублей практически не изменилась — 10,4%. Доля вкладов размером свыше 3 млн рублей уменьшилась с 32,6% до 32,1%, размером менее 100 тыс. — с 9% до 8,4%.

Средний размер вкладов физических лиц (без счетов с суммой до 1 тыс. рублей) на 1 июля 2019 года составил 174 тыс. рублей (плюс 4,9% с начала года), средний размер депозитов малых предприятий — 1,332 млн рублей.

Также АСВ проанализировало валютную структуру вкладов и структуру по срокам. Так, в первом полугодии доля депозитов в иностранной валюте вследствие укрепления рубля уменьшилась на 0,6 п. п., до 20,9%. Доля вкладов сроком свыше одного года увеличилась с 39,5% до 40,7%, вкладов сроком до года — уменьшилась с 36,9% до 35,8%. Доля вкладов до востребования почти не изменилась, составив 23,5%.

Доля топ-30 банков по объему вкладов в первом полугодии текущего года увеличилась с 89,6% до 90,5%. При этом доля Сбербанка в отчетном периоде снизилась с 45,1% до 44,6%.



По состоянию на 1 июля 2019 года страховая ответственность АСВ (потенциальные обязательства по выплате страхового возмещения) составила 64,5% всех застрахованных вкладов (без Сбербанка — 58,5%).

