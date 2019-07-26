Кредитные организации имеют право отказать антимонопольным органам в предоставлении сведений, содержащих банковскую тайну, наказывать банки за такие действия нельзя, разъяснил Верховный суд (ВС) РФ. «Законодательство не содержит положений, обязывающих банки представлять в антимонопольный орган по его мотивированному требованию документы, составляющие банковскую тайну, и отказ банка в предоставлении таких документов не образует состав административного правонарушения», — указывается в обзоре судебной практики.

ВС приводит в пример разбирательство между Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики. Так, ФАС направила в банк запрос о предоставлении сведений обо всех операциях по всем открытым и закрытым счетам банка с указанием контрагентов и наименования операций. Организация отказала ведомству, пояснив, что эта информация относится к сведениям, содержащим банковскую тайну. При повторном истребовании сведений банк их передал, но кредитную организацию все равно привлекли к административной ответственности за первый отрицательный ответ.

Банк с такой ситуацией не согласился и оспорил решение ФАС. Три инстанции арбитражного суда в удовлетворении требований отказали, исходя из того, что нормы закона «О конкуренции» не содержат ограничений по составу и объему запрашиваемой информации, необходимой для осуществления антимонопольным органом его задач и функций. Объем запрашиваемых сведений, состав документов, порядок и сроки их представления должны определяться антимонопольным органом в каждом конкретном случае в зависимости от предмета проверки и иных существенных обстоятельств, сочли суды.

ВС отменил судебные акты и удовлетворив требования банка. Судебная коллегия ВС РФ признала, что антимонопольный орган вправе запрашивать информацию у различных органов и организаций, в том числе у банков, но свою работу антимонопольщики должны выполнять с соблюдением требований законодательства РФ о государственной тайне, банковской тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне, указывает ВС. Нормы законов о банковской деятельности и о конкуренции, в их взаимосвязи, не содержат положения, обязывающие банк представлять в антимонопольный орган по его мотивированному требованию документы, составляющие банковскую тайну.