Во втором полугодии текущего года не исключается формирование дефицита валюты на внутреннем рынке и ослабление рубля. Об этом говорится в очередном выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе» от Высшей школы экономики.

Автор обзора Сергей Пухов, в частности, указывает, что с устраненной сезонностью профицит счета текущих операций во II квартале сократился примерно на 10% по сравнению с I кварталом текущего года — до 20 млрд долларов. По его мнению, негативный вклад сезонного фактора сохранится и в III квартале, а в IV квартале вклад вновь станет положительным, хотя и не столь значительным по своим масштабам. «Другими словами, с учетом сезонного фактора можно ожидать сокращения поступления валюты по текущим операциям во втором полугодии», — говорится в обзоре.

Там также отмечается, что чистый приток валюты по финансовому счету (с учетом ошибок и пропусков, но без международных резервов) во II квартале оказался положительным в размере 4,5 млрд долларов благодаря массированной покупке нерезидентами облигаций федерального займа, хотя частный сектор ускорил вывод капитала из страны. При этом международные резервы за II квартал выросли на 16,6 млрд долларов, что произошло практически полностью за счет покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила (по оценкам ВШЭ, покупка составила 15,6 млрд долларов).

«Благоприятная конъюнктура на внешних рынках и рост внешнего госдолга способствовали укреплению реального эффективного курса рубля во II квартале на 3,2% (к предыдущему периоду) и на 5,5% в целом за первое полугодие. Ожидание участниками рынка смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США способствует спросу на рисковые активы, однако интенсивное снижение рублевых ставок может снизить приток нерезидентов на российский рынок. Во втором полугодии мы не исключаем формирования дефицита валюты на внутреннем рынке и ослабления рубля. Этому будет способствовать сохраняющаяся высокая интенсивность оттока капитала частного сектора», — пишет эксперт.

По его подсчетам, чистый отток капитала частного сектора во II квартале составил 3,4 млрд долларов против притока в 4,8 млрд за тот же период годом ранее. В этой ситуации аналитик обращает внимание на «крайне малый приток» прямых иностранных инвестиций в Россию, что связано как с сезонным фактором (низким уровнем реинвестированных доходов во II квартале), так и с низким спросом на российские активы в условиях западных санкций. Кроме того, ускорился и без того интенсивный рост чистого оттока капитала банковского сектора — до 16,5 млрд долларов во II квартале (за счет значительных вложений в зарубежные активы при сокращающихся внешних обязательствах) с 12—14 млрд долларов в предыдущие три квартала. «Столь резкий рост чистой международной инвестиционной позиции банковской системы в условиях снижения платежей частного сектора по внешнему долгу и сокращения внешнеторгового оборота может говорить о росте негативных ожиданий в банковском секторе», — рассуждает автор материала.

До конца года он ожидает снижения привлекательности вложений в ОФЗ из-за активно снижающейся доходности госбумаг и перевыполнения планов заимствований бюджета. Спекулятивный характер этих вложений повышает вероятность их вывода к концу года, особенно в случае усиления санкционной риторики. При этом инвестиционная привлекательность российских компаний вряд ли повысится в условиях снижения темпов экономического роста в 2019 году, полагает эксперт.

В числе прочего он напоминает о недавнем повышении прогноза Банка России по чистому оттоку капитала частного сектора в 2019 году с 35 млрд до 50 млрд долларов в условиях роста нефтяных цен и высказывает мнение, что отток может возрасти еще больше с учетом низкого уровня ПИИ в страну и интенсивного роста чистой международной инвестиционной позиции банковской системы, что будет оказывать давление на рубль.



Автор обзора констатирует, что риски снижения нефтяных цен за последний квартал несколько уменьшились: страны ОПЕК+ в очередной раз договорились о продлении соглашения по заморозке добычи нефти. «Однако высокие нефтяные цены, с одной стороны, могут повлечь за собой неисполнение принятых на себя обязательств в целях компенсации выпадающей добычи нефти в Иране и Венесуэле, с другой — могут ускорить процесс сланцевой добычи нефти в США. В этой связи мы не исключаем снижения нефтяных цен к концу текущего года», — отмечается в материале ВШЭ.



Автор также считает, что попытка конгресса США в одностороннем порядке ввести санкции против строительства «Северного потока — 2» в очередной раз указывает на сохраняющиеся риски ужесточения санкционного давления на Россию, а неопределенность условий Brexit, введение дополнительных пошлин на китайские товары со стороны США и ответные меры Китая могут привести к более сильному по сравнению с прогнозами торможению экономического роста экономики этих стран, что приведет с снижению внешнего спроса и негативно скажется на объемах российского экспорта.