Пользователям тарифов «Трейдер» и «Премиум» платформы «Тинькофф Инвестиции» стала доступна короткая продажа ценных бумаг («шорты») под обеспечение ликвидных активов, говорится в сообщении группы.



«Сейчас опцией продажи бумаг «в шорт» можно воспользоваться в веб-терминале на Tinkoff.ru и в мобильном приложении «Тинькофф Инвестиции» на Android, в ближайшее время она появится у пользователей iOS», — отмечается в сообщении.

Короткие позиции («шорты») используются инвесторами, чтобы получать прибыль на падении стоимости активов. Для этого инвестор, у которого пока еще нет в портфеле ценных бумаг какой-либо компании, может продать их по текущей рыночной цене, а позже купить по более низкой.

Так, например, он может продать бумаги по 500 рублей за акцию. Позже, когда стоимость активов снизится до 450 рублей, инвестор купит эти акции по 450 рублей и закроет короткую позицию. Прибыль от такой сделки составит 50 рублей.

«Шорты» стали доступны клиентам «Тинькофф Инвестиций» в рамках сервиса маржинальной торговли, который был запущен в июне 2019 года. Ранее клиенты могли совершать непокрытые сделки по покупке ценных бумаг только с длинной позицией («лонги»).