Акционерное общество коммерческий банк « Русский Народный Банк», сокращенное наименование: АО КБ «Руснарбанк», местонахождение: 115184, г. Москва, Озерковский переулок, д. 3 (ОГРН 1027739028855, ИНН 7744002211), лицензия на осуществление банковских операций № 3403 от 13.01.2016г., настоящим уведомляет о переводе:

Белгородского филиала АО КБ «Руснарбанк», расположенного по адресу: 308015, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Пушкина, д. 34а, в статус операционного офиса – операционный офис «Белгородский» АО КБ «Руснарбанк» с сохранением текущего местоположения в срок не позднее 02 сентября 2019 года.

Условия обслуживания клиентов после перевода Белгородского филиала в статус операционного офиса не изменятся.

Данные организационные мероприятия направлены на усовершенствование системы обслуживания клиентов АО КБ «Руснарбанк», повышение качества обслуживания клиентов и сокращение времени проведения банковских операций.

Внимание: со 02 сентября 2019 года будут действовать следующие платежные реквизиты операционного офиса:

полное наименование: Акционерное общество коммерческий банк «Русский Народный Банк»

сокращенное наименование: АО КБ «Руснарбанк»

ИНН: 7744002211

БИК: 044525466

к/с №: 30101810145250000466 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва.

В связи с изменением структуры АО КБ «Руснарбанк», вызванным переводом Белгородского филиала АО КБ «Руснарбанк» в статус операционного офиса, банком в одностороннем порядке также будут изменены номера банковских счетов клиентов, счетов по вкладам (депозитам) клиентов, открытые ранее в Белгородском филиале.

Изменение реквизитов не влечет за собой каких-либо изменений прав и обязанностей АО КБ «Руснарбанк» по отношению к своим клиентам и контрагентам, все договоры, заключенные с банком ранее, сохраняют свое действие. АО КБ «Руснарбанк» несет ответственность по всем обязательствам перед клиентами Белгородского филиала АО КБ «Руснарбанк» в соответствии с действующим законодательством.

Дополнительно сообщаем о закрытии в срок не позднее 07 августа 2019 года дополнительных офисов Белгородского филиала АО КБ «Руснарбанк»:

- Дополнительного офиса № 2 Белгородского филиала АО КБ «Руснарбанк» по адресу: Белгородская обл., пос. Борисовка, ул. Советская, д. 8;

- Дополнительного офиса № 8 Белгородского филиала АО КБ «Руснарбанк» по адресу: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Московская, д. 47.