Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в январе-марте вырос в годовом выражении, говорится в публикации Росстата .

Так, в I квартале 2018 года при использовании обновленной методологии оценки денежных доходов населения, доходами ниже прожиточного минимума располагало 13,9% населения страны, или 20,4 млн чел. Уровень бедности в I квартале 2019 года составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения. Таким образом, уровень бедности в России в январе-марте вырос.

Прирост этого показателя ведомство объясняет опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.



В частности, величина прожиточного минимума увеличилось на 7,2%, а индекс потребительских цен – на 5,2%. По оценке Росстата, при росте величины прожиточного минимума соразмерно уровню инфляции доля населения с доходами ниже прожиточного минимума осталась бы неизменной.



При расчете применялись установленная приказом Минтруда величина прожиточного минимума в первом квартале (10 тыс. 753 рублей) и уточненная Росстатом в марте методология оценки денежных доходов населения.