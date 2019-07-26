Мосгорсуд подтвердил законность ареста директора одного из департаментов IT-интегратора «Техносерв Менеджмент» Алексея Копейкина — предполагаемого посредника в передаче взятки зампреду правления Пенсионного фонда РФ Алексею Иванову, сообщили в пресс-службе суда.

«Постановление Басманного районного суда об избрании в отношении Копейкина меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 сентября оставлено без изменения», — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, с 2017 по 2019 годы неустановленные лица ежемесячно переводили на счет Копейкина в Промсвязьбанке по 200 тыс. рублей, которые впоследствии передавались Иванову. Общая сумма переданных таким способом денежных средств составила 4,4 млн рублей.