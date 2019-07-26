Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) арестовал имущество трех бывших руководителей МАСТ-Банка на сумму 13,1 млрд рублей, говорится в постановлении суда.



Арестовано имущество бывшего исполняющего обязанности председателя правления банка Александра Чеметова, экс-председателей правления кредитной организации Юрия Пирогова и Александра Бондаря.

Апелляционная инстанция отменила решение Арбитражного суда Москвы от 12 марта, когда было удовлетворено заявление АСВ в части ареста имущества 12 бывших руководителей кредитной организации. Агентство в заявлении просило суд арестовать имущество 21 экс-менеджера МАСТ-Банка.

Обеспечительная мера непосредственно связана с предметом спора и заявленными требованиями, она соразмерна этим требованиям, направлена на сохранение существующего состояния отношений между сторонами и обеспечивает соблюдение баланса интересов всех лиц, ранее отметил арбитраж.

Это повторное заявление о принятии обеспечительных мер.

Девятый арбитражный апелляционный суд в сентябре 2018 года подтвердил отказ в ходатайстве АСВ об аресте имущества банкиров. Суд тогда заметил, что заявителем не представлено надлежащих доказательств в подтверждение своих доводов о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер. Доводы АСВ «имеют вероятностный характер, основаны на предположениях, вследствие чего не могут быть приняты судом во внимание».

Требование об аресте имущества было направлено в суд в рамках заявления АСВ о взыскании денежных средств с экс-руководителей организации.

В ходе проверки обстоятельств банкротства было установлено, что в период с 1 июня 2013 года по 24 июня 2015 года контролирующими банк лицами были совершены сделки по замещению ликвидных активов МАСТ-Банка на заведомо невозвратную задолженность физических и юридических лиц. Кроме того, на протяжении указанного периода банк не предпринимал мер по предупреждению банкротства при наличии соответствующих оснований.

Указанные обстоятельства являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, считает АСВ.

Арбитражный суд Москвы 26 августа 2015 года по заявлению Центробанка РФ признал банкротом МАСТ-Банк.