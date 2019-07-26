Совокупная прибыль негосударственного пенсионного фонда «Открытие» за первое полугодие 2019 года превысила 35 млрд рублей, сообщает пресс-служба НПФ со ссылкой на финансовую отчетность.



Совокупные активы фонда достигли 574,1 млрд рублей. Объем пенсионных накоплений на 30 июня текущего года составлял 497,99 млрд рублей, объем пенсионных резервов — 66,29 млрд.

В отчетном периоде НПФ «Открытие» продемонстрировал доходность инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов на уровне 13,2% и 11,5% годовых соответственно.

«Отметим, что инвестиционный результат фонда по пенсионным накоплениям превышает показатели государственной корпорации «ВЭБ.РФ» (8,4% годовых по расширенному портфелю и 12,6% годовых по портфелю государственных ценных бумаг), под управлением которой находятся средства граждан, не воспользовавшихся правом выбора управляющей компании или НПФ и формирующих свою накопительную пенсию в Пенсионном фонде России», — подчеркивается в сообщении фонда.

Число клиентов фонда (застрахованных лиц и участников) на 30 июня 2019 года составляло 7,67 млн человек, число пенсионеров превышало 178 тыс. человек. Общий объем пенсионных выплат НПФ «Открытие» за первое полугодие составил 4,68 млрд рублей.



«Позитивное влияние на высокие инвестиционные результаты оказала благоприятная рыночная конъюнктура, в частности, динамика по ОФЗ, корпоративным облигациям и акциям», — комментирует генеральный директор НПФ «Открытие» Михаил Моторин.