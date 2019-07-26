Райффайзенбанк улучшил условия предоставления ипотечных кредитов.

Теперь при сумме займа от 7 млн рублей единая ставка для всех клиентов составит 9,79% годовых (прежде — 9,99%). При сумме кредитования менее 7 млн рублей применяются прежние ставки: 10,25% годовых для зарплатных клиентов и 10,49% для прочих категорий заемщиков. Одновременно банк ввел надбавку к ставке в размере 0,5 процентного пункта для случаев, когда отношение «кредит/залог» превышает 80%.

Данные ставки действуют по кредитам на покупку новостроек , вторичного жилья , кредитам под залог имеющегося жилья , а также по рефинансированию .

Остальные условия кредитования не изменились. Кредиты предоставляются в сумме до 26 млн рублей, но не более 85% от стоимости залога для клиентов «с улицы» и 90% — для зарплатных клиентов банка. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет.

Указанные ставки будут действовать при заключении заемщиком договора комплексного ипотечного страхования. При отказе от личного и/или титульного (если применимо) страхования надбавка к ставке составит 0,5 п. п., а если возраст заемщика на момент подачи документов превышает 45 лет и один месяц, надбавка возрастет до 3,2 п. п.



«Несмотря на то, что из всех банковских продуктов ипотека менее всего восприимчива к динамике ключевой ставки, сложившиеся благоприятные макроэкономические условия на фоне ее снижения Банком России в течение последнего квартала с большой долей вероятности будут способствовать тому, что в краткосрочной перспективе ставки по ипотеке снизят ряд иных крупных игроков этого рынка», — полагает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.