Входящая в экосистему Сбербанка платформа FoodPlex расширяет свое присутствие в заведениях Москвы: воспользоваться сервисами мобильного приложения Plazius от FoodPlex теперь можно в 53 кофейнях Cofix. Об этом сообщили в Сбербанке, уточнив, что до конца августа к сервису будут подключены все заведения этой сети, включающей на сегодняшний день в России более 135 кофеен.

«Гости сети Cofix могут получать бесплатные напитки, участвуя в программе лояльности Plazius, а с первым заказом Cofix дарит каждому пользователю Plazius бесплатный напиток на выбор. За каждые потраченные 60 рублей гости получают виртуальные сof-фишки, которыми можно оплатить следующие заказы», — рассказали, в частности, в Сбербанке.

В планах сети также подключить опцию предзаказа, которая позволит клиенту не ждать кофе на кассе, — заказ можно будет сделать прямо в приложении, а в кафе прийти уже за готовыми напитками и едой.

Специально для сети кофеен сервис Plazius разработал приложение Cofix Club. Гости могут воспользоваться привилегиями Cofix как в брендированном приложении, так и в основном приложении Plazius.

В настоящий момент платформа Plazius уже интегрирована в 2,1 тыс. ресторанов России, в том числе к ней подключены заведения «Кофе Хауз», Boston Seafood & Bar, Menza и «Хлеб насущный».



Платформа Plazius, включающая рекомендательный сервис «Афиша-Рестораны», — один из ключевых продуктов объединенной компании FoodPlex, акционерами которой являются Сбербанк и Rambler & Co. Маркетинговая платформа Plazius для ресторанов включает информацию о предпочтениях гостей, пользовательскую аналитику, программу лояльности, сервисы рассылок, бронирования и платежи. Приложение для гостей упрощает процесс выбора заведения и сокращает время ожидания счета от официанта. «C Plazius пользователи получают привилегии и бонусный кешбэк, могут оплатить счет и оставить безналичные чаевые, а также сделать предзаказ еды и напитков, чтобы не ждать в очереди, пока заказ примут и приготовят», — указывают в Сбербанке.