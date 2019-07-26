Банк России установил официальные курсы валют на 30 июля.

Курс доллара повысился на 39,39 копейки, составив 63,521 рубля (63,1271 рубля на 29 июля). Курс евро вырос на 33,07 копейки, до 70,6417 рубля (с 70,311 рубля на 29 июля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро дорожают по отношению к рублю. На 13:03 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,47 рубля (плюс 10 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:03 мск стоил 70,6 рубля (плюс 10 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 63,39 до 63,64 рубля за доллар и от 70,49 до 70,77 рубля за евро.