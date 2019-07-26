Росбанк предоставил своим клиентам возможность автоматизировать обработку наличной выручки при помощи сервиса онлайн-инкассации на платформе Moniron Cash Connect с применением автоматизированных депозитных машин Moniron ADM 6, разработанных компанией Profindustry. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Данная услуга позволяет клиентам Росбанка экономить время, перераспределять ресурсы персонала на решение более важных бизнес-задач, а также сократить издержки и повысить безопасность. Помимо этого, клиенты получают комплексную поддержку на всех этапах работы», — отмечается в релизе.

Автоматизированная депозитная машина (АДМ) производит прием, пересчет, проверку подлинности и безопасное хранение наличной выручки до инкассации, а также зачисление денежных средств на расчетный счет в онлайн-режиме. Устройство устанавливается в бэк-офисе торговой точки, кассир в течение дня вносит денежные средства, которые моментально зачисляются на расчетный счет.

Деньги, находящиеся внутри АДМ, сразу переходят в зону ответственности банка. Инкассирование производится по мере наполняемости депозитной машины в соответствии с графиком работы торговой точки, что помогает решить проблему неудобного времени инкассации, с которой часто сталкиваются предприятия. Для работы с депозитной машиной не требуется специальных навыков: процесс обучения оператора прост и занимает минимальное количество времени.