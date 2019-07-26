Около 7 млн семей планируют взять ипотечный кредит до 2024 года, при этом 90% из них располагают источниками средств для первоначального взноса. Чаще всего это накопления (1,7 млн семей), продажа имеющегося жилья (1,5 млн) или другого имущества (1,1 млн). Такие выводы содержатся в исследовании ВЦИОМа и «ДОМ.РФ», сообщают «Известия» .

Всего, согласно исследованию, сбережения есть у 41 млн российских семей (67%). Подавляющее большинство из них (96%) хранят свои накопления в рублях. Сбережения есть у 78% семей, которые относят себя к среднему классу, а также у половины — с доходами ниже среднего.

Национальный проект «Жилье и городская среда» предполагает, что к 2024 году ежегодно 5 млн семей смогут улучшить свои жилищные условия, причем 2,3 млн из них — с помощью ипотеки, сказали «Известиям» в аналитическом центре «ДОМ.РФ» и добавили, что обязательное условие устойчивого развития ипотеки в стране — наличие первоначального взноса по кредиту. Раз у 90% потенциальных заемщиков есть источники для его формирования, значит, развитие ипотечного рынка не приведет к накоплению рисков на балансах банковской системы, подчеркнули в «ДОМ.РФ».

По словам экспертов, рост спроса на покупку жилья в ипотеку наблюдается уже несколько лет. Среди факторов, оказавших влияние на развитие этой тенденции, — относительная доступность таких займов за счет снижения ставок. Также переход на эскроу-счета полностью нивелирует риски для граждан. Увеличению спроса на покупку квартир в кредит могут способствовать и льготные ипотечные программы кредитования с государственной поддержкой, поясняют эксперты.