Ипотечное агентство Югры взыскивает 87 млн рублей с семей, получивших компенсацию процентной ставки в рамках жилищных программ, после того, как стало известно, что они скрыли наличие квартир в собственности на момент подачи заявки. Об этом РИА Новости сообщили в организации.



Представитель ипотечного агентства пояснил, что обязательным условием предоставления из бюджета компенсации процентной ставки по ипотеке является отсутствие жилья как на территории Ханты-Мансийского автономного округа, так и в других регионах России. Однако техническая возможность запросов сведений из Единого госреестра появилась только в 2016 году, по этой причине фактически организация могла проверить участников жилищных программ уже после того, как они получили право на субсидию.

«Анализ поступающих на запросы... сведений Росреестра в рамках выплаты субсидий выявил семьи, скрывшие при постановке на учет имеющиеся в собственности жилые помещения, расположенные на территории Югры и других субъектов РФ», — отметили в ипотечном агентстве.

В общей сложности организация уже направила 504 претензии о расторжении соглашений о компенсации процентной ставки из окружного бюджета, по 183 из них ведомство предъявило требования о возврате средств.

«Из 183 семей общая сумма выплаченной компенсации (составила) порядка 87 миллионов рублей, 51 семья уже вернула компенсацию добровольно или после обращения в суд. Общая сумма — 25,2 миллиона рублей. По 132 семьям ведется претензионно-исковая работа по взысканию компенсации, в том числе 31 иск подан от имени департамента строительства Югры», — заявили в ипотечном агентстве.

По словам представителя организации, с ноября 2018 года прокуратура по обращениям участников программы провела 39 проверок действий Ипотечного агентства Югры. «Доводы граждан о нарушениях агентством закона не подтвердились. Одна из семей обращалась с заявлением... в территориальные органы Следственного комитета РФ, по итогам рассмотрения заявления отказано в возбуждении уголовного дела», — добавили в организации.

По данным СМИ, некоторые ипотечники, которым пришлось вернуть в бюджет выплаченные субсидии, намерены оспаривать эти решения в апелляционных инстанциях. В ряде случаев речь идет о суммах около 1 млн рублей.