Госдума может в осеннюю сессию принять закон о введении в РФ единого платежного документа (ЕПД) в сфере ЖКХ. Соответствующий законопроект поддержал Минстрой, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.



Группа депутатов в конце июня внесла в Госдуму законопроект, которым предлагалось ввести единый платежный документ в сфере ЖКХ вместо множества квитанций на оплату в этой сфере.

«Я могу сказать, что он будет принят (в осеннюю сессию). Он важный. Переход на единый платежный документ — это удобно. Я не могу сказать, что это будущее, тут мы, наверное, закрываем те проблемы, которые существуют в связи с наличием нескольких квитанций, что доставляет много неудобств», — сказал Пахомов.

«Минстрой нас поддерживает. Учитывая, что позиция Минстроя есть, я уверен, что проект будет принят», — добавил парламентарий.

При этом Пахомов подчеркнул, что принятием соответствующего закона не будет совершен какой-либо рывок, а лишь решена существующая проблема. «Рывок вперед — это полностью электронные платежи. Это следующий этап. Сейчас нам надо порядок навести хотя бы на этом участке», — сказал депутат.