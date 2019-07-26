В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в разбойном нападении на инкассаторов, совершенном в 2006 году. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 14 июля 2006 года обвиняемый вместе с двумя подельниками в филиале одного из банков Хабаровска совершил вооруженное нападение на инкассаторов с целью хищения крупной суммы денежных средств. Во время совершения преступления один из инкассаторов был убит, второй ранен, также был ранен охранник финансового учреждения. Добычей злоумышленников стали 14 млн рублей. После совершения преступления соучастники скрылись.

«Благодаря грамотно спланированной следственной работе и проведенным оперативно-разыскным мероприятиям личности нападавших в кратчайшие сроки установлены. В 2006 году во время задержания одного из них тот оказал вооруженное сопротивление и был убит. Второй фигурант уголовного дела в 2010 году осужден на 15 лет лишения свободы», — отмечает ведомство.

Третий участник разбойного нападения покинул территорию России, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В 2018 году правоохранительными органами установлено его местонахождение, мужчина проживал на территории иностранного государства. Весной 2019 года он этапирован в Хабаровск и помещен в следственный изолятор.

В ходе следствия мужчина вину не признал.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — подчеркивается в сообщении.