Расходы на активный отдых, на приобщение к культурным ценностям должны учитываться при установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ), считает секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.



«ФНПР продолжает добиваться увеличения минимального размера оплаты труда не до величины прожиточного минимума, а до величины минимального (восстановительного) потребительского бюджета (МПБ). Он включает в себя не только минимальный набор материальных благ, но и услуги, влияющие на качество жизни человека (активный отдых, приобщение к ценностям культуры и т. д.)», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте профсоюзной организации.



Ранее Минтруд опубликовал проект приказа об установлении величины прожиточного минимума за II квартал 2019 года. На основе величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предшествующего года устанавливается МРОТ. Таким образом, МРОТ с 1 января 2020 года вырастет с 11,28 тыс. до 12,13 тыс. рублей.



Стороны социального партнерства, куда входят представители работодателей, профсоюзов и правительства РФ, в заключенном генеральном соглашении ранее договорились развивать такую методику, как минимальный потребительский бюджет. По расчетам ФНПР, эта величина без учета семейной нагрузки должна составлять более 30 тыс. рублей на 1 января 2020 года.