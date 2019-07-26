Новая торговая неделя на биржах АТР началась со снижения индексов акций. Цены на нефть стабильны и за Brent дают $63,15. Долларовый индекс DXY консолидируется близи многомесячных максимумов после пятничного роста. Мы ожидаем консолидации индексов акций в первую половину наступившей торговой недели.

Днем в пятницу в США была опубликована статистика по темпам роста экономики страны за 2К19. Вышедшие данные оказались лучше ожиданий рынка, рост составил 2,1% к/к. Это привело к снижению курса рубля относительно доллара США до 63,45 в середине дня на опасениях, что ФРС не станет спешить со снижением ставок. Также вышедшая статистика негативно сказалась на динамике индекса Московской биржи, который вырос в пятницу лишь на 0,54%, отступив от дневных максимумов.

Долларовая корзина валют DXY в пятницу обновляла максимумы текущего лета, достигнув отметки 98 пунктов. Российский рубль в ходе вечерних валютных торгов укреплялся до отметки 63,3675 руб./долл. На предварительных торгах курс рубля относительно доллара США стабилен, несмотря на падение цен на нефть. Стоимость барреля марки Brent опустилась с конца прошлой торговой недели на 0,3% до $63,15. Поддержку нефтяным контрактам не оказало снижение буровой активности на прошлой неделе. Согласно данным Baker Hughes количество активных буровых снизилось на 3 шт. до 776.

Новая торговая неделя на биржах азиатских стран началась со снижения индексов акций на опасениях, что ускорение темпов роста экономики США может заставить ФРС отложить начало смягчения денежно-кредитной политики на сентябрь. Напомним, что на этой неделе состоится очередное заседание Комитета по операциям на открытом рынке США, на котором ожидается, что ставка кредитования через федеральные фонды может быть снижена на 25 б. п. до 2,25%. Также давление на индексы ожидания, что предстоящие торговые переговоры между представителями США и Китая, которые начнутся со вторника, могут завершиться безрезультатно. На текущий момент большинство индексов стран АТР снижается в среднем на 1%.

Наступающая неделя будет наполнена важными событиями. Внимание инвесторов будет приковано к итогам заседания FOMC, которое завершится в среду. Кроме того, в этот день выйдет макроэкономическая статистика в Китае

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Гельды Союнов: GSoyunov@alfabank.ru (Старший аналитик)

ЦБ понизил ставку до 7,25%, комментарий смещает акцент на бюджетную политику; НЕЙТРАЛЬНО На первый взгляд, решение ЦБ оказалось предсказуемым и непримечательным: регулятор понизил ставку до 7,25%, как и ожидал рынок, и в первом параграфе своего комментария подтвердил ожидание, что инфляция вернется на уровень 4% в начале 2020 г. и что переход к нейтральной денежно-кредитной политике состоится в 1П20. В то же время комментарий выглядит осторожным и больше, чем обычно, сосредоточен на бюджетной политике. Поскольку инфляционные риски, связанные с бюджетными расходами, проявятся только с запозданием, складывается впечатление, что в краткосрочной перспективе фактор бюджетной политики вряд ли предотвратит понижение ставки. Решение ЦБ на заседании 6 сентября будет, главным образом, опираться на фактический инфляционный тренд и внешнюю конъюнктуру. Внешняя среда будет в значительной степени определяться решением ФРС по ставке и сопутствующими комментариями. С точки зрения динамики внутренней инфляции, поскольку август и сентябрь, как правило, являются месяцами с самыми низкими значениями ежемесячной инфляции, может оказаться, что годовая инфляция продолжит замедляться быстрее ожиданий. Это говорит в пользу вероятного снижения ставки в начале сентября на 25 б.п. Однако в 4К19 у ЦБ, вероятно, будут более веские аргументы, чтобы сосредоточиться на инфляционных рисках и взять паузу на уровне 7%.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlova@alfabank.ru (Главный экономист)

Российские Интернет-компании: предложенные поправки к закону, ограничивающие иностранное участие до 20% капитала, могут вызвать волатильность в секторе

Новый законопроект направлен на то, чтобы ограничить иностранное присутствие в крупных российских Интернет-ресурсах до 20% акций. Депутат Госдумы Антон Горелкин в минувшую пятницу внес на рассмотрение парламента поправки к федеральному закону 149-ФЗ “Об информации”, которые вводят определение и специальное регулирования для “информационно значимых для развития инфраструктуры интернет-ресурсов” с 1 января 2020 г. По предложению Роскомнадзора, специальная правительственная комиссия может признать вебсайт/ПО, которые позволяют их владельцу аккумулировать данные о российских пользователях, значимыми информационными ресурсами для развития инфраструктуры РФ. Прямое и косвенное иностранное владение информационно значимыми Интернет-ресурсами ограничивается 20% акций, если правительственная комиссия не установит иной лимит. Техническая инфраструктура значимых интернет-ресурсов должна находиться в России. Информационно значимым ресурсам запрещается предоставлять данные о российских пользователях иностранным компаниям с собственностью более 20%. В течение двух месяцев после того как ресурс признается информационно значимым он обязан предоставить в Роскомнадзор документы, подтверждающие соответствие закону. Законопроект запрещает рекламу и оказание услуг тем информационно значимым ресурсам, которые признаются как нарушающие этот закон.

Несколько крупных интернет-компаний оказались под угрозой, Яндекс – главная цель предлагаемых изменений. В своем нынешнем виде законопроект позволяет объявить значимыми интернет-ресурсами практически всех крупных российских интернет-игроков – Яндекс, Яндекс.Такси, Mail.ru Group, Avito, HeadHunter, СП AliExpress Россия, а также МТС и Veon (Beeline). В своем комментарии СМИ Антон Горелкин заявил, что новое регулирование затронет от трех до пяти компаний сектора – Яндекс, Mail.ru и, возможно, мобильных операторов. На наш взгляд, вероятность одобрения законопроекта в текущем виде Думой в осеннюю сессию намного ниже 100%, так как предлагаемые критерии отнесения компаний к значимым интернет-ресурсам весьма размыты и единого мнения на этот вопрос среди органов власти нет (министр коммуникаций Константин Носков в своем выступлении критиковал эту инициативу). В то же время желание государства усилить влияние на крупнейших российских интернет-компаний вполне очевидно, и инвесторы должны быть готовы к тому, что ограничения в этой области продолжатся, став источником волатильности в секторе. Мы полагаем, что Яндекс может ускорить мероприятия по изменению акционерной структуры в ответ на ужесточение регулирования. YNDX в минувшую пятницу опустился в цене на 3,6% на фоне этой информации, потеряв весь свой рост после публикации сильных результатов за 2К19. Мы рекомендуем использовать снижение как возможность для покупки бумаг, так как сильные фундаментальный показатели с ускорением роста к концу этого года могут перевесить внешние риски.

Яндекс: сильные результаты за 2К19 по МСФО, повышение прогноза на 2019 г.; ПОЗИТИВНО

Компания Яндекс (YNDX US: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) в минувшую пятницу представила сильные финансовые результаты за 2К19 по US GAAP – EBITDA превысила консенсус-прогноз на 8%. Компания продолжает демонстрировать сильный рост выручки – уже четвертый квартал подряд рост превышает 40% на фоне роста выручки профильного поискового сегмента и сегмента такси. EBITDA Яндекс.Такси впервые с 2015 г. стала положительной, что в целом ожидалось рынком; выручка выросла в 2,2 раза г/г на фоне роста примерно на 50% г/г количества поездок и расширения сервиса корпоративного такси. Компания повысила свой прогноз роста выручки на 2019 г. до 32-36% г/г, что оставляет возможность для повышения консенсуспрогноза.

Результаты Яндекса за квартал снова превзошли консенсус-прогноз. Выручка за 2К19 в размере 41,1 млрд руб. оказалась на 2% выше консенсус-прогноза, EBITDA в размере 13,1 млрд руб. – на 8% выше (рентабельность составила 31,6% против ожидаемых 30%). Компания четвертый квартал подряд демонстрирует рост выручки более чем на 40%, что почти в равной степени вызвано ростом выручки профильного поискового сегмента и сегмента такси.

Сегмент Такси впервые с 2015 г. продемонстрировал положительную EBITDA, что ожидалось на рынке. Выручка Яндекс.Tакси выросла в 2,2 раза г/г до 8,8 млрд руб. (21% совокупной выручки) на фоне роста на 49% г/г количества поездок (органический рост, без эффекта слияния с Uber со 2К19) и сильного вклада в выручку сегмента корпоративного такси (не раскрывается отдельно), который отчитывается на основе валовой выручки, а также сервиса по доставке еды. Сегмент такси продемонстрировал положительную EBITDA в размере 423 млн руб. при рентабельности 5%.

Новый прогноз на 2019 г. оставляет возможности для повышения консенсус-прогноза. Прогноз роста выручки на 2019 г. повышен до 32-36% г/г с предыдущих 30-34% г/г с целью отражения сильной динамики нерекламного бизнеса, и Яндекс.Такси в частности. Менеджмент оставил свой прогноз роста выручки сегмента Портал и поиск без изменений (19-21% г/г). Новый прогноз предусматривает некоторый потенциал роста к текущему консенсус-прогнозу Bloomberg, который предполагает рост на 35% в 2019 г.

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Senior Analyst)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)

НЛМК: финансовые результаты за 2К19 по МСФО: рост выручки и EBITDA превзошли консенсус-прогноз: ПОЗИТИВНО

НЛМК (NLMK:LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $27/ГДР) в минувшую пятницу представила финансовые результаты за 2К19 по МСФО т провела телефонную конференцию. Выручка и EBITDA превзошли консенсус-прогноз рынка. Снижение СДП связано с эффектом высокой базы 1К19, когда сезонное высвобождение оборотного капитала поддержало его сильный рост. Компания приняла решение направить на дивиденды за 2К19 136% СДП. В 3К19, как ожидается, объемы производства продолжат снижаться на фоне проведения капитальных ремонтов доменного и конверторного производств на площадке в Липецке и соответствующего снижения объемов продаж. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на акции компании. Отношение чистого долга к EBITDA остается низким, и компания демонстрирует высокую рентабельность EBITDA, тогда как направляет более 100% СДП на дивидендные выплаты.

Основные показатели мы приводим ниже:

Как и ожидалось, проведение капитальных ремонтов на производственной площадке в Липецке и снижение цен реализации привели к снижению выручки до USD 2 792 млн (-3% к/к)

Рост доли продукции с высокой добавленной стоимостью в портфеле продаж поддержал рост EBITDA на 6% г/г до USD 735 млн.

СДП составил USD 258 млн за квартал. Снижение было связано с эффектом высокой базы 1К19 на фоне продажи запасов, накопленных к концу 2018 г.

Отношение чистого долга к EBITDA выросло до 0,36x (рост на 41% к/к) на фоне размещения 7-летних еврооблигаций на сумму USD500 млн в мае 2019 г.

Совет директоров НЛМК рекомендовал акционерам дивиденды за 2К19 в размере 3,68 руб. на акцию при доходности 2,3% на основе текущей цены акций и коэффициента дивидендных выплат, превышающего квартальный СДП. Дата закрытия реестра назначена на 2 сентября.

Итоги телефонной конференции: Прогноз капиталовложений на 2019 г. понижен до USD 0,9-1 млрд с первоначальных USD 1,1 млрд. Отметим, что капиталовложения за 2П19 могут увеличиться на полугодовой основе.

Причины высоких премий на внутреннем рынке следующие: 1) снижение импорта из Казахстана из-за аварии на ArcellorMetal; 2) реконструкция на ММК; 3) сезонный фактор – в 2К19 премия на внутреннем рынке составила USD 85/т. По ожиданиям компании, в ближайшие месяцы премия вернется к нормальному уроню USD 30-40/т.

25-30% трансформаторной стали НЛМК поставляет на индийский рынок (примерно 85 тыс. т ежегодно). НЛМК рассматривает возможность локализации некоторых своих производственных процессоы в Индии и сейчас ведет переговоры с местными властями по строительству завода. Прогнозные капиталовложения по проекту составляют USD100-150 млн.

Оборотный капитал: в 3К19 НЛМК должна будет создать железорудные запасы для дальнейшего ведения бизнеса. С другой стороны, НЛМК ликвидирует свои запасы слябов в США. Общий позитивный эффект от этих действий в общей сложности составит примерно USD 50 млн с точки зрения высвобождения оборотного капитала.

В первый месяц третьего квартала потребление на внутреннем рынке не изменилось в поквартальном сопоставлении. В компании не ожидают больших изменений в сортаменте в 3К19.

В ходе следующего Дня инвестора, который пройдет осенью, компания предоставит обновленную информацию по поводу стратегии своего американского подразделения.

Распадская: операционные результаты за 2К19: НЕЙТРАЛЬНО или ПОЗИТИВНО

Распадская (RASP:RX; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) в минувшую пятницу представила операционные результаты за 2К19. В соответствии с динамикой цен на угольном рынке компания сократила производство углей марок ГЖ/ГЖО и увеличила производство коксующихся углей твердых марок. Совокупные продажи угля выросли как в квартальном, так и в годовом сопоставлении. Средневзвешенные цены на концентрат снижались. Мы ожидаем, что смещение производства в пользу более устойчивых в ценовом отношении коксующихся углей твердых марок поддержит результаты за 1П19. В 2П19 компания планирует поддерживать стабильные объемы производства. Мы считаем результаты НЕЙТРАЛЬНЫМИ или ПОЗИТИВНЫМИ, так как мы не видим никаких сильных катализаторов для роста цен на уголь в 2П19.

В 2К19 производство рядового угля должно было вырасти в квартальном сопоставлении после запуска на шахтах Алардинская и перемонтаже на Распадско-Коксовой. В 2К19 суммарная добыча составила 3,2 млн тонн (-17% к/к), что вероятнее всего связано с отставанием графика перемонтажей на шахте Распадская. Добыча коксующихся углей премиальных марок ОС и К на Распадской-Коксовой увеличилась на 8% к/к. Суммарные объемы реализации угольного концентрата выросли в отчетном периоде на 8% к/к до 2 126 тыс. т, при этом объемы продаж на внутреннем рынке выросли на 16% к/к, а продажи на экспорт выросли на 6% к/к. Средневзвешенная цена реализации концентрата снизилась на 14% к/к под влиянием мирового тренда снижения цен на уголь, при этом экспортные цены опустились на 19% к/к, а внутренние цены снизились на 7% к/к.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov@alfabank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: yatolstyh@alfabank.ru (Аналитик)