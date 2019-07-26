Банк России заявил о завершении самой длинной санации в истории банковского сектора — финансовом оздоровлении Связь-Банка, а де-факто и банка «Глобэкс», которое было начато в 2008 году силами Внешэкономбанка («ВЭБ.РФ»), сообщает «Коммерсант» .

«Санация Связь-банка завершена», — прокомментировали в Банке России размещение в пятницу Минфином 25-летних облигаций федерального займа (ОФЗ) на 212,64 млрд рублей в пользу «ВЭБ.РФ». В ЦБ пояснили, что завершение участия регулятора в санации Связь-Банка произойдет после того, как «обязательства «ВЭБ.РФ» перед Банком России будут замещены обязательствами Министерства финансов». Далее банк будет выполнять свои обязательства перед вкладчиками, а затем войдет в периметр Промсвязьбанка, добавили в пресс-службе регулятора.

Связь-Банк и банк «Глобэкс» столкнулись с нехваткой ликвидности в разгар кризиса 2008 года. Правительство и ЦБ тогда приняли решение о финансовом оздоровлении этих кредитных организаций путем продажи их за символическую плату Внешэкономбанку. Тогда же ЦБ предоставил депозиты в размере 2 млрд долларов на «Глобэкс» и 2,5 млрд долларов на Связь-Банк. Позже в 2009 году валюта депозитов была заменена на рубли, а сумма обязательств перед ЦБ возросла до 180,5 млрд рублей, срок долга был установлен в семь лет. В июне 2014 года долг был переоформлен в облигации ВЭБа уже на 212,6 млрд рублей с купоном 2% годовых и погашением в 2021 году. В 2018 году появился новый план — «Глобэкс» присоединить к Связь-Банку, а объединенный банк присоединить к государственному Промсвязьбанку. Была разработана схема с продажей ВЭБу ОФЗ и последующего обмена их на облигации госкорпорации, находящиеся во владении ЦБ.

В минувшую пятницу «ВЭБ.РФ» выкупил 25-летние ОФЗ с почти нулевым купоном (0,25%) по цене 18,45% от номинала. Глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский на прошлой неделе заявил, что федеральный бюджет убытков не понесет. В ближайшее время госкорпорация должна передать их Банку России в обмен на свои облигации, но пока остается открытым вопрос, по какой цене эти бумаги попадут на баланс ЦБ.