Оренбургский банк «Русь» понизил ставки по кредитным картам, выпускаемым в категориях Masterсard Standard и Masterсard Gold, на 0,25 процентного пункта.

При льготном периоде 55 дней по «стандартной» карте устанавливается ставка 23,25% годовых, по «золотой» — 22,25%, для работников бюджетной сферы — 21,25% и 20,25% соответственно. Плата за выпуск Masterсard Standard взимается в размере 1 тыс. рублей, Masterсard Gold — 2 тыс. рублей, с работников бюджетной сферы — не взимается.

По «стандартной» и «золотой» картам с льготным периодом длительностью 100 дней ставки составят 25,25% и 24,25% годовых соответственно, для работников бюджетной сферы — 23,25% и 22,25% . Стоимость выпуска Masterсard Standard составит 2 тыс. рублей, Masterсard Gold — 4 тыс. рублей.

Комиссия за снятие денежных средств в устройствах банка по картам с льготным периодом 100 дней равна 5,5% от суммы операции, в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций — 6%, но не менее 350 рублей, по остальным картам — 3,5% в устройствах банка и 4% (минимум 250 рублей) в банкоматах и кассах сторонних банков.

«Преимуществами данных предложений остаются льготный период, который распространяется на покупки и снятие наличных, а также бесплатное СМС-информирование», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Елена Хвостова.



Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям, таким как зарплатные и корпоративные клиенты, заемщики с положительной кредитной историей в данном банке, вкладчики и др.