Банк «Ассоциация» прокомментировал отзыв его лицензии Центральным банком и заявил о мошенничестве со стороны сотрудника казначейства кредитной организации. Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Ассоциации».

«Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация» информирует о том, что руководством банка вместе с Банком России был вскрыт факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT. К сотруднику банка, совершившему противоправные действия, приняты все предусмотренные законодательством меры», — говорится в сообщении.

Банк направил заявление в правоохранительные органы, ведется расследование.

«Нам не удалось стабилизировать ситуацию в установленные регулятором сроки, вследствие чего у банка отозвана лицензия», — добавили в кредитной организации.

Банк России 27 июля отозвал у банка «Ассоциация» лицензию на осуществление банковских операций. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.