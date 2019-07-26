Президент США Дональд Трамп заявил, что американский доллар сейчас очень силен, в отличие от евро или юаня.

«Доллар очень силен, страна очень сильна... С одной стороны, это прекрасно, однако из-за этого сложнее конкурировать», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

При этом, по словам президента, США «прекрасно справляются».

«Китайская валюта очень слаба, посмотрите на другие страны, посмотрите на евро, евро так слаб», — добавил президент США.