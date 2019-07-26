Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении порядка предоставления налоговых преференций резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ позволит исключить случаи неоправданного лишения резидентов ТОР и СПВ права на применение преференций по налогу на прибыль из-за колебаний курсов валют.

Действующими нормами Налогового кодекса предусмотрено, что резиденты этих территорий могут пользоваться преференциями по этому налогу при соблюдении ряда условий, в том числе доходы от их деятельности должны составлять не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Под влиянием существенных колебаний курсов валют у налогоплательщиков могут формироваться существенные внереализационные доходы в виде положительных курсовых разниц по валютным обязательствам, остаткам валютных средств, а также от операций хеджирования ценовых и валютных рисков. Вследствие этого резиденты ТОР и СПВ могут лишиться права на преференции, поясняло ранее внесшее проект закона правительство.

В связи с этим законом предлагается исключить положительные курсовые разницы из расчета доли 90% доходов, полученных при исполнении соглашений о деятельности на территории ТОР или СПВ. Аналогичный механизм действует сейчас для участников региональных инвестиционных проектов.

