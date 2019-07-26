Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков категорически не поддерживает идею законопроекта о значимых инфоресурсах, считает инициативу необдуманной.

Законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах был внесен в Госдуму в пятницу. Согласно документу, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. По словам автора документа, члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, законопроект относит к значимым инфоресурсам IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая «Яндекс» или Mail.ru Group.

«Я не видел самого законопроекта, но саму идею я категорически не поддерживаю. Во всяком случае, о чем я читаю в прессе, как трактуется этот закон. Те компании, против которых направлен фактически этот законопроект — в частности, «Яндекс» и Mail.ru Group, — это наше национальное достояние, и они дают нам шанс на то, что наша страна будет занимать достойное место в дальнейшем в цифровом мире, и мы будем успешно конкурировать, как минимум, на рынке русскоязычных стран и в России», — сказал Носков РИА Новости, комментируя законопроект.

«Эти компании существуют благодаря тому, что в свое время государство не закрутило гайки. Я убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно и не имеет никакого смысла. Поэтому законопроект, когда он поступит в правительство, мы отдельно рассмотрим, но на уровне идеи я категорически против», — подчеркнул Носков.

«Я уже не говорю о том, что такие необдуманные и необсужденные инициативы, которые выливаются в публичную плоскость, негативно действуют на те тысячи лучших российских программистов, которые имеют опционы в компаниях «Яндекс» и Mail.ru, и соответственно, их доходы и зарплаты существенно падают. И мне очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран», — добавил он.