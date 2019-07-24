Инженерам Peugeot и Citroen удалось найти компромисс и создать продукт, объединивший в себе свойства, которые ранее были недоступны в рамках одного типа масла: сочетание высокого класса экологичности со стойкостью к агрессивному воздействию низкокачественного топлива.

В маслах EUROREPAR применяется высокотехнологичные синтетические базовые масла обеспечивающие легкий запуск двигателя и его защиту от износа при низких температурах, а специальный комплект присадок от лидирующих мировых производителей предохраняет от образования отложений и легко справляется с негативными последствиями использования некачественного топлива. Устойчивость к тепловому воздействию позволяет эксплуатировать масло при повышенной температуре и сложных дорожных условиях. Все это позволило создать уникальный локальный продукт по доступной цене, который рекомендован к использованию на протяжении всего жизненного цикла двигателей автомобилей различных марок и поколений.

Масла EUROREPAR производятся на одном из самых современных нефтеперерабатывающих заводов Европы, одобренном европейскими и американскими автопроизводителями для поставок смазочных материалов на первичную и сервисную заливки. Все продукты успешно прошли более 1500 часов самых требовательных моторных и лабораторных испытаний.

На текущий момент доступны два вида синтетических масел: EUROREPAR PREMIUM C2 5W-30 и EUROREPAR BEST 5W-40. Масла EUROREPAR поставляется в емкостях различных объемов: 1л, 5л, 205л. До конца 2019 года в линейке смазочных материалов EUROREPAR появятся новые типы моторных, трансмиссионных и гидравлических масел.