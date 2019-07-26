Продолжение снижения ключевой ставки ЦБ формирует условия для снижения средней ставки по выдаваемой ипотеке до уровня 9,7—9,8% уже в IV квартале 2019 года. Об этом заявили в аналитическом центре «ДОМ.РФ».

Регулятор в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 процентного пункта) — до 7,25% с 29 июля.

«Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку и допустил возможность ее последующего снижения уже на одном из ближайших заседаний совета директоров. Это положительный сигнал для всех участников рынка ипотечного кредитования», — подчеркивают в «ДОМ.РФ».

Аналитики напомнили, что по итогам первых пяти месяцев 2019 года средняя ставка по ипотеке составила 10,3% (9,56% по итогам 2018 года). «В условиях снижения стоимости фондирования Банк ДОМ.РФ первым среди крупнейших банков установил ипотечные ставки ниже 10%. Новые условия действуют с 10 июля 2019 года: ипотека на строящееся жилье доступна по ставке от 9,5%, на готовое жилье — от 9,6%, «Семейная ипотека» — под 5,25%», — уточнили в «ДОМ.РФ».



«Продолжение снижения ключевой ставки формирует условия для снижения средней ставки по выдаваемой ипотеке до уровня 9,7—9,8% уже в IV квартале 2019 года. В случае перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в середине 2020 года в условиях достижения целевого уровня инфляции в 4% ставки по ипотеке впервые в истории рынка ипотечного кредитования могут снизиться до уровня 9% и ниже», — заключают эксперты.