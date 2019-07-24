Исполняющий обязанности министра финансов Астраханской области Расул Султанов задержан. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, также задержан экс-председатель правительства Астраханской области Расул Султанов.



«Султанов и Шведов задержаны», — сказал источник, не уточнив деталей.

По информации источника агентства, в министерстве финансов региона проходят обыски. «В Минфине сотрудники правоохранительных органов проводят обыски», — сказал источник.