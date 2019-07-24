Вопрос о продлении программы материнского капитала пока не обсуждался, по нему нет никаких решений, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы по предоставлению материнского капитала до 2025 года. Она отметила, что это решение может быть принято до конца года. В свою очередь первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко заявил, что в ведомстве считают, что программа материнского капитала должна быть бессрочной.

«Я, конечно, не исключаю то, что будет принято решение о продлении этой программы, но этот вопрос еще не обсуждался, по нему никаких решений нет», — сказал Топилин журналистам.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу Владимира Путина ее действие продлили до конца 2021-го. Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, сейчас его размер составляет 453 026 рублей.

Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию мамы. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.