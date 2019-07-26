Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало долгосрочные и краткосрочные рейтинги банка «Возрождение» по просьбе кредитной организации. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«S&P Global Ratings отозвало свои долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента банка «Возрождения» на уровне «B+/B» по запросу банка», — говорится в сообщении.

На момент отзыва рейтингов прогноз был «позитивный».