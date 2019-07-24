Совет Федерации на заключительном пленарном заседании в пятницу, 26 июля, одобрил законопроект, который предусматривает увеличение выплат по уходу за детьми от полутора до трех лет.



Законопроект предполагает увеличение числа семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, за счет изменения критерия нуждаемости (с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ).

Одновременно для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка.

В настоящее время женщины в декрете после достижения ребенком возраста полутора лет получают ежемесячную выплату в размере 50 рублей.

Напомним, в ходе «Прямой линии» президенту России Владимиру Путину задали вопрос, с какой целью выплачивается пособие в размере 50 рублей в месяц на ребенка в возрасте от полутора до трех лет. «По поводу 50 рублей. Действительно, у нас действует поддержка до полутора лет, а от полутора до трех — эта категория как бы выпадала, семьи получали 50 рублей. Это не выплаты из бюджета. В 1994 году было принято решение, эти 50 рублей заставили платить работодателей, они и тогда мало что значили, а сейчас не значат ничего», — сказал он.



Путин заявил, что фактически уже принято решение о том, что семьям с детьми от полутора до трех лет также будет выплачиваться государственное пособие. По итогам «Прямой линии» поручил правительству до 1 октября 2019 года внести изменения в закон для увеличения выплат по уходу за детьми.