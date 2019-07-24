Приложения Vestabank.Business на платформе Faktura.ru в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (VestaBank) вошел в ТОП-10 рейтинга в номинациях для индивидуальных предпринимателей без штата сотрудников и для руководителя небольшой компании. В номинации «Лучшие мобильные банки для ИП» приложение Vestabank.Business на 8 строчке для iOS и Android; в номинации «Лучшие мобильные банки для руководителя» на для iOS и Android – на 8 и 9 строчке рейтинга соответственно.

В рейтинге Markswebb приняли участие два десятка банковских приложений. Они прошли оценку по 70 пользовательским сценариям по 450 критериям с учётом всех задач предпринимателя, которые связаны с управлением финансами и решаются с помощью банковского мобильного приложения.

В мобильном приложении Vestabank.Business клиент может создавать платежи из шаблонов, копировать и повторять операции из выписки, отправлять выписки на e-mail. Благодаря сервису проверки контрагентов предприниматель может избежать рисковых платежей. В коммуникациях с банком предпринимателю помогает чат, а кроме того, возможна отправка заявлений и документов в банк непосредственно в мобильном приложении. Как показывает практика, востребованными являются сервисы по саморегистрации и восстановлению пароля. Ознакомиться с предложениями от партнеров банка, подключить новые продукты и услуги теперь стало возможно и в мобильном приложении.

Поздравляем команды Faktura.ru и Инвестиционного Банка «ВЕСТА» с достойным местом в ведущем российском рейтинге мобильных приложений для бизнеса и желаем дальнейших успехов в развитии и совершенствовании продукта.

VestaBank — специализированный банк для малого бизнеса. Банк ориентирован на оказание услуг малому бизнесу и индивидуальным предпринимателей. Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) был создан в 1992 году и зарегистрирован в Банке России 1 июня 1993 года за номером 2368. Клиенты банка — крупные и средние предприятия различных отраслей и сфер деятельности, малый бизнес и частные лица.

Faktura.ru – поставщик решений для аутсорсинга дистанционного банковского обслуживания. Faktura.ru входит в Группу Компаний Центр Финансовых Технологий, на рынке дистанционных сервисов с 2000 г. Клиентами компании являются более 130 банков России, в том числе ПАО «Почта Банк», ПАО КБ «Восточный», АКБ ПАО «Абсолют Банк», ПАО ИБ ООО «Веста», ООО «Экспобанк» и др. Ежедневно на мощностях Faktura.ru обрабатывается более 1,5 миллиона финансовых транзакций по счетам 20 миллионов пользователей. Благодаря сотрудничеству с процессинговым центром «КартСтандарт» клиенты банков-партнеров Faktura.ru могут подключиться к сервисам бесконтактной оплаты по технологии NFC (в том числе Apple Pay, Google Pay). В 2018 году вошел в ТОП рейтингов агентства Markswebb c решениями для частных и корпоративных клиентов.

Источник: ЦФТ