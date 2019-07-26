Президент РФ Владимир Путин подписал два закона, которыми предусматривается увеличение срока уведомления работодателя о замене банка, через который сотрудник хочет получать зарплату, и вводятся штрафы за создание работнику препятствий в смене зарплатного банка. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации, указывает ТАСС .

Ранее в июле внесение соответствующих поправок в Трудовой кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях одобрил Совет Федерации после их принятия Госдумой .

«Закон увеличивает срок с пяти рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы, в течение которого работник обязан уведомить работодателя о замене кредитной организации для перечисления зарплаты в порядке, определяемом в коллективном или трудовом договоре», — разъясняли, в частности, в Совфеде.



Штрафы для работодателей, препятствующих реализации права работника на смену зарплатного банка, устанавливаются в размере до 50 тыс. рублей. Так, за соответствующее правонарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей — от 1 тыс. до 5 тыс., на юридических лиц — в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.