ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 27 июля.

Курс доллара понизился на 3,01 копейки, составив 63,1271 рубля (63,1572 рубля на 26 июля). Курс евро повысился на 1,7 копейки, до 70,311 рубля (70,294 рубля на 26 июля).

На валютных торгах Московской биржи в пятницу на 12:58 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился почти на 10 копеек и составил около 63,14 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 9 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 70,35 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 63,07—63,18 рубля за доллар и 70,25—70,4 рубля за евро.