Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени дешевел на 7 копеек. На 10:10 мск курс доллара понизился на 15 копеек и составил 63,09 рубля, а евро подешевел до 70,29 рубля (минус 15 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в пятницу Банк России будет принимать решение по ставке, но на валютный рынок оно не окажет влияния.

«Сегодня Банк России будет принимать решение по ставке. Мы считаем, что она будет снижена на 0,25 п.п. Никакого влияния это решение на валютный рынок не окажет, поскольку событие давно прогнозировалось и уже заложено в котировки. Доллар сейчас стабилен на мировом рынке и по крайней мере в первой половине дня мы не ожидаем существенных движений в паре доллар-рубль. Сегодня она вряд ли выйдет из диапазона 63—63,5», — прогнозировал аналитик.