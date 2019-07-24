Эксперты назвали специальности, которые могут войти в каталог дефицитных профессий. Его намерено создать Минэкономразвития, сообщает «Российская газета» .

По словам директора Института занятости и профессий НИУ «Высшая школа экономики» Федора Прокопова, в России устойчив дефицит квалифицированных рабочих — слесарей, станочников, каменщиков, крановщиков. Краснодеревщикам готовы платить по 200 тыс. рублей в месяц. Также по-прежнему не хватает медицинских сестер и техников, в ряде регионов — учителей иностранных языков и вспомогательных работников — уборщиков, дворников, мойщиков окон, добавляет эксперт. Их дефицит связан с маленькими зарплатами, поэтому, как правило, привлекаются мигранты, у которых запросы ниже, отмечает он.

Как рассказал доцент РЭУ им. Плеханова Михаил Хачатурян, одна из самых редких профессий — сурдопереводчик. Также очень востребованы кависты — специалисты, способные подобрать спиртной напиток по индивидуальному заказу, добавляет Хачатурян.

По мнению экспертов, дефицитные профессии довольно сложно вычислить, так как профессии вообще могут быстро трансформироваться. Таким образом, каталог нужно будет постоянно переделывать, заключили они.