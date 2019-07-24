Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Решение Центробанка совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов. Определяющими факторами в этом вопросе аналитики называли снижение инфляции, устойчивость рубля, слабую динамику реального сектора российской экономики и относительно мягкую риторику ФРС.

Это пятое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в этом году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля , 22 марта и 26 апреля , Центробанк не менял ключевую ставку, а 14 июня принял решение снизить ее на 0,25 процентного пункта.

В 2018-м регулятор ужесточал денежно-кредитную политику дважды: в сентябре и декабре . Оба раза ключевая ставка увеличивалась на 25 базисных пунктов. Так ЦБ реагировал на возможные угрозы финансовой стабильности и риски ускорения инфляции, поясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 6 сентября.