Центральный банк России с 26 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РАМ Банка (регистрационный номер 3480, г. Москва). Об этом регулятор сообщает в своем пресс-релизе.



Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», поясняется в сообщении.

В частности, РАМ Банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. «Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное (более 20%) снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков», — указывает ЦБ.



Кроме того, РАМ Банк заключал «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов, отмечается в сообщении.

Банк также «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц», говорится в релизе.



«Кредитный портфель РАМ Банка характеризовался крайне низкой диверсифицированностью и был представлен крупными ссудами, выданными узкому кругу компаний, занимающихся торговлей зерновыми культурами. На балансе банка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде зерна, ранее учитывавшегося в качестве обеспечения. Инспекционная проверка выявила низкое качество значительной части предоставленных РАМ Банком кредитов. В адрес кредитной организации направлено предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Представленная РАМ Банком отчетность подтвердила основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — подчеркивает регулятор .

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление РАМ Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В банк назначена временная администрация регулятора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

РАМ Банк является участником системы страхования вкладов.