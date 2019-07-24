«Личный кабинет ипотечного заемщика Альфа-Банка призван радикально сократить затраты времени заемщика на оформление ипотеки. При этом зачастую львиная доля времени клиента уходит на поиск подходящего объекта недвижимости: ему приходится просматривать множество дублирующих друг друга объявлений на разных сайтах, — отметил директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов. — Новый сервис эту проблему полностью решает — все объявления сгруппированы по объектам и собраны непосредственно в личном кабинете, и клиент может легко сравнить разные предложения по ключевым для него параметрам».



Новый сервис доступен при приобретении готовых квартир и апартаментов на территории Москвы и Московской области, в дальнейшем планируется расширение действия сервиса на другие регионы и категории недвижимости. Подбор объекта производится по крупнейшей российской онлайн-базе недвижимости WinNER.



Личный кабинет позволяет ипотечному заемщику Альфа-Банка пройти все этапы оформления ипотеки в онлайне с единственным визитом в отделение при заключении сделки. Зарегистрироваться в личном кабинете можно на сайте банка .