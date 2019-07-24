Алексей Ананьев продал кипрскую компанию, через которую владел 10,01% крупного российского IT-интегратора «Группы Техносерв», он остается владельцем 49,99% «Техносерва», но с лета прошлого года этот пакет находится в залоге у ВТБ, и в декабре 2018 года банк реализовал залог за неисполнение кредитных обязательств и забрал все права распоряжения этой долей, среди которых – право голосовать долей, продавать ее или передавать, сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена.

За продажу 10,01% через кипрскую Anavoya Holdings Limited Ананьев получил от Contemporary Solutions c Британских Виргинских островов (BVI) «символические» 1 тыс. евро, рассказал его представитель.

По словам юристов, закон допускает ситуацию, при которой заложенная доля остается у должника, а все права по ней осуществляет кредитор, права, которые получает кредитор, в том числе при неисполнении кредитных обязательств должником, и условия получения этих прав стороны заранее указывают в договоре залога, кредитор также может полностью отстранить должника и голосовать долей вместо него или оставить должнику право голосования по операционной деятельности компании, но не по принципиальным вопросам – сделкам, вопросам изменения уставного капитала, ликвидации компании, приводит он примеры.

ВТБ с декабря в одиночку управляет «Техносервом», чтобы и формально 49,99% «Техносерва» перешли в собственность ВТБ, банку нужно обратиться в ФАС и согласовать сделку, Ананьев не может влиять на эту процедуру и не знает, почему она до сих пор не проведена, утверждает его представитель.

По мнению экспертов, при продаже доли за символическую сумму в юрисдикции BVI есть вероятность, что бизнесмен заключил сделку с подконтрольной ему же – формально или неформально – структурой, сохранение 10% в компании могло бы позволить ему блокировать одобрение сделок с заинтересованностью и некоторые решения, которые по закону или по уставу компании могут приниматься только единогласно.